الهند تسجل قفزة مرعبة في وفيات فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الهند أكثر من 2000 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتسجل الهند ارتفاعا غير مسبوق في إصابات ووفيات فيروس كورونا منذ مارس الماضي، حيث تشهد البلاد موجة جديدة من الوباء أكثر انتشارا مما سبقتها.

كما ارتفع عدد الإصابات بكورونا في الهند إلى ما يزيد على 15 مليونا، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الإجمالي.

وتنتشر في الهند سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث يعرف العلماء المتغير الجديد باسم B1617، ولم يعرف ما إذا كان أكثر خطورة أو يستجيب للقاحات المتوفرة حاليا.

في وقت سابق، قال الدكتور جيفري باريت، من معهد ويلكوم سانجر البريطاني إنه "من الواضح أن هذا المتغير قد انتشر في الهند قرابة انتشار الموجة الأخيرة الكبيرة والمأساوية من كوفيد-19.. لكن لا نعرف حتى الآن إذا كان هذا المتغير هو سبب هذه الموجة".

وأضاف "بالتأكيد هناك علاقة سبب ونتيجة ولكن لم يتم تسجيل سوى حوالي 1000 حالة في الهند من بين حوالي 4 ملايين حالة في هذه الموجة حتى الآن".