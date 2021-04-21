ريم البارودي: أنا مش طماعة أو خاينة ولا أغير من نجمات الصف الأول

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها ليست إمرأة طماعة أو خاينة، مضيفة :" انا سريعة الغضب وأحاول أن أتحكم في غضبي بشكل كبير ".

وأشارت ريم البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، :" أخر مشكلة مع مقدمة برنامج أعتبرها غيرة مني ".

وتابعت ريم البارودي :" مش بغير من نجمات الصف الأول وبشوف كل واحدة تستحق أن تكون صف اول وسبقاني، ولكن لما ألاقي ناس مش سبقاني واصبحوا صف أول أغير منها ".



وأكملت ريم البارودي :" تجربتي كمذيعة كانت حب التجربة وصرفت أموال كثيرة على ملابس البرنامج".

واضافت ريم البارودي :" عقدي كمذيعة يمتد حتى 2022 وتجربة التقديم في إحدى القنوات انتهت، وممكن ارجع اشتغل تاني في تقديم البرامج ".



