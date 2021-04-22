مسلسل النمر الحلقة 9.. شمس الحلق تنجح في خداع النمر

انطلقت تاسع حلقات مسلسل “النمر” للفنان محمد إمام، وشهدت أحداث الحلقة، عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشفت الحلقة التاسعة، عن فشل خطة النمر في سرقة أموال الألماس غير الشرعي من “شمس الحلق” حيث قامت بخداعه عن طريق وضع أموال مزيفة مكان الأموال الأصلية، ليهاجم النمر مخزنها ويسرق الأموال لكنه يكتشف أنها أموال مزيفة.

يذهب النمر لمكان مخبئه مع “سكلانس” صديقه ويعطيه حقه من العملية ولكنه يكتشف أن جميع النقود مزورة، فيفهم أن شمس قد ضحكت عليه، فيفهم الخطة ويرسل لها رسالة صوتية محتواها “ملعوبة يا شمس”، وقامت شمس بإرسال النقود الصحيحة لشقتها بعدما وضعت النقود المزورة في المخزن.

من ناحية أخرى يشك عامر “أحمد عبدالله محمود” في سكلانس “محمود حافظ”، حيث يشاهده وهو داخل الحارة التي احترقت قبل حريقها ومعه شنطة، فيشك أنه من قام بإشعال الحريق ويقرر أن يسير وراء هذا الخيط ليصل للنمر، ويذهب عامر وأمين “ياسر الزنكلوني” لحمبولي “محمد محمود” الذي يرفض في البداية مقابلة عامر، ولكن يؤكد له أمين أنهم لابد أن يضعوا يدهم في يد بعض حتى يستطيعوا الإمساك بالنمر الذي أكد له أنه نوح “محمد إمام”.

وتنتهي الحلقة عند استدعاء محمد إمام بعد الشكوك حول أنه النمر مرة أخرى، ليطلب منه “الشيمي” محمد رياض، ارتداء غطاء للرأس للمقارنة بينه وبين النمر.



يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.