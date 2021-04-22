البوليساريو: مجلس الأمن أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح

البوليساريو تفتح النار على مجلس الأمن

نددت جبهة البوليساريو، أمس الأربعاء، بمخرجات اجتماع مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وفشل مجلس الأمن، الأربعاء، في إقرار مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى تجنّب التصعيد في النزاع بالصحراء الغربية.

وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين ودولا إفريقية اعتبرت أنه يمكن أن "يساء تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية".

ووجه ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار، اتهامات لمجلس الأمن الدولي، بـ"عدم القيام بأي إجراءات ملموسة".

واعتبر أن هذه الخطوة "لا تقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل أيضا تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية".