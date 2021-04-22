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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 مواصفات لـ السعال تشير للإصابة بـ فيروس كورونا .. تعرف عليها

السعال
السعال

السعال واحد من الأعراض الرئيسية التي تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا، ولكن يختلف السعال الذي من أعراض العدوى بـ كورونا عن أي مرض أخر.

وكشف تقرير جديد وفقا لموقع “timesofindia”، عن مواصفات السعال الذي يشير إلى فيروس كورونا.

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السعال الجاف

هو عرض من أعراض فيروس كورونا الذي شوهد في معظم المرضى، وتشير التقارير إلى أن حوالي 59 إلى 82 % من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ فيروس كورونا، عانوا من سعال جاف خلال الأيام الأولى.

وجد تقرير آخر نُشر في فبراير 2020 من قبل دراسة مشتركة أجرتها منظمة الصحة العالمية - الصين أن حوالي 68 % من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أصيبوا بسعال جاف، وهو ثاني أكثر الأعراض شيوعًا في أكثر من 55000 حالة مؤكدة. 

السعال الجاف يعني ببساطة أنك تسعل ولكن لا شيء يأتي ، مثل البلغم أو المخاط، يعتبر إفراز البلغم علامة على السعال الرطب ويرتبط عمومًا بنزلات البرد والإنفلونزا البسيطة.

 

السعال المستمر 

إن الجمع بين السعال الجاف والمستمر يتناسب تمامًا مع الملف الشخصي لعدوى فيروس كورونا، عادة ما يكون للسعال الجاف صوت متسق للغاية يُطلق في مؤخرة الحلق، يغير صوتك ويبدو وكأنه صوت أجش أو نباح. 

 

مصحوب بضيق التنفس 

يعد السعال والحمى المصحوبان بضيق في التنفس علامة أخرى مؤكدة على الإصابة بفيروس كورونا،  يضع السعال الجاف المستمر الكثير من الضغط على الجهاز التنفسي، لكن هذا لا ينبغي أن يتركك تلهث للحصول على الهواء.

 أفاد ما يصل إلى 40 % من مرضى الفيروس التاجي أنهم شعروا بضيق في التنفس خلال الأيام الأولى، ويعد ضيق التنفس أيضًا علامة على مرض كوفيد طويل الأمد.، يعاني معظم الناس من ذلك حتى بعد أسابيع من التعافي من العدوى.

 

 

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