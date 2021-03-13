تعرف على فوائد علاج العسل للسعال

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول العسل لعلاج السعال.





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العسل لعلاج السعال :

في دراسة جديدة تبين فائدة العسل في الحد من السعال وعلاج تهيج الحلق





١- يعتبر العسل أحد البدائل الطبيعية للأدوية لعلاج نزلات البرد ومضاد للبكتيريا والفيروسات





٢- يحتوي العسل على مضادات أكسدة لها نشاط مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات





٣- ممكن تناول ملعقة عسل صباحا ..





ممكن خلط ملعقة العسل مع كوب من الزنجبيل الساخن او اليانسون الساخن او غيرهم من المشروبات العشبية





ملاحظة : لا يعطى للأطفال تحت عمر السنة

يمكن أن يصاب الطفل بالتسمم الغذائي عن طريق تناول جراثيم المطثية الوشيقية الموجودة في التربة والعسل ومنتجات العسل.