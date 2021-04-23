دراسة تكشف تعرض الحوامل والأطفال لمضاعفات كورونا الخطيرة

كشفت دراسة جديدة أن احتمال الإصابة بمضاعفات كورونا الخطيرة يزداد فى الحوامل والأطفال حديثي الولادة بشكل أكبر بكثير من توقعات الأطباء الحالية.

ووفقا لما جاء فى موقع “ miragenews ” أجريت على أكثر من 2100 امرأة حامل في 18 دولة حول العالم أن فيروس كورونا مرتبط بخطر أكبر للإصابة بمضاعفات خطيرة للأمهات والأطفال حديثي الولادة مما تم التعرف عليه سابقًا.

قام الباحثون ، من قسم Nuffield للصحة النسائية والإنجابية في جامعة أكسفورد ، بالإبلاغ عن نتائج دراسة INTERCOVID في مجلة JAMA Pediatrics ، حيث قدموا لأول مرة ومعلومات مقارنة مفصلة حول تأثير كورونا على الحمل.

خطر أكبر

في الورقة المنشورة اليوم، خلصوا إلى أن الخطر على الأمهات والأطفال أكبر مما تم الاعتراف به في بداية الوباء، وأن تدابير الأولوية الصحية يجب أن تشمل النساء الحوامل.

قال أريس باباجورجيو، أستاذ طب الجنين في جامعة أكسفورد، والذي شارك في قيادة إنتركوفيد، إن النساء المصابات بفيروس كورونا أثناء الحمل كن أكثر عرضة بنسبة 50٪ لللتعرض لمضاعفات الحمل " مثل الولادة المبكرة وتسمم الحمل ودخول العناية المركزة والموت مقارنة بالنساء الحوامل غير المصابات بالفيروس المستجد ".

زيادة الوفاة بين الحوامل 22 %

كان حديثو الولادة من النساء المصابات أكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الحادة بما يقرب من ثلاث مرات ، مثل الدخول إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ويرجع ذلك في الغالب إلى الولادة المبكرة، ومع ذلك فإن الخبر السار هو أن المخاطر في النساء المصابات بدون أعراض والنساء غير المصابات كانت متشابهة.

وتابع البروفيسور باباجورغيو: "لحسن الحظ ، كان هناك عدد قليل جدًا من وفيات الأمهات، ومع ذلك كان خطر الوفاة أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الولادة أعلى بنسبة 22 مرة لدى النساء المصابات بـ فيروس كورونا مقارنة بالنساء الحوامل غير المصابات.

كما سلطت الدراسة الضوء على تأثير اصابة الامهات بكورونا خلال الحمل على الاجنة ، ووجد أن ما يقرب من 10٪ من الأطفال حديثي الولادة من الأمهات اللاتي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 قد ثبتت إصابتهم بالفيروس أيضًا خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة.