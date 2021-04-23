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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين سوهاج: حصر الأرصدة بمحطات الوقود.. وأجرة النقل والمواصلات لن تتأثر

صدى البلد

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، عن حصر الأرصدة بمحطات الوقود مؤكدا أنه لا يوجد أية مشكلات على مستوى مراكز الإقليم، موضحًا أنه سيتم المحاسبة بالسعر الجديد.

وأضاف أن المتابعة ستكون بصفة دائمة مع محطات الوقود، مؤكدًا أن ارتفاع أسعارها لن يؤثر على أجرة وسائل النقل والمواصلات وسيارات السرفيس.

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كما دشنت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج عدة حملات على محطات الوقود على مستوى مراكز الإقليم؛ للتأكد من استقرار الأوضاع والإلتزام الكامل بالأسعار المُقررة قانونًا.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت في بيان، اليوم الجمعة، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

فيما تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، بزيادة ربع جنيه للتر الواحد ليصبح بنزين 80 بسعر 6,50 جنيه للتر، و7,75 جنيه للتر البنزين 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95.

البترول التموين البنزين سوهاج لجنة التسعير وزارة التموين لجنة التسعير التلقائي الوقود سيارات السرفيس

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