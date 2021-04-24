أسباب خفية لتساقط شعر المراهقات.. اكتشف السر

مرأة

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن بعض الأسباب الشائعة لتساقط الشعر عند الفتيات المراهقات التى تتمثل فيما يلي.

داء الثعلبة عند المراهقين

يحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات هرمونات الأندروجين ، بما في ذلك هرمون التستوستيرون ، الذي تنتجه الغدد الكظرية عند الإناث. تحدث الحالة بسبب الاستعداد الوراثي. تسبب الجينات المعيبة زيادة في إنتاج الأندروجينات عند البلوغ. يؤثر المستوى المتزايد للهرمونات على قدرة بصيلات الشعر على نمو الشعر ، مما يؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.

العدوى : قد تسبب بعض أنواع العدوى الفطرية مثل سعفة الرأس أو سعفة فروة الرأس تساقط الشعر عند الأطفال والبالغين. تشمل الأعراض تساقط الشعر على شكل بقع ، وبقع صلعاء ، وحكة في فروة الرأس أو احمرارها.

نتف الشعر : هو اضطراب نفسي يكون فيه دافع قوي لنتف الشعر. يحدث في سن المراهقة والبالغين .

ثعلبة الشد : يحدث نمط تساقط الشعر عندما يتم سحب الشعر بإحكام. قد تؤدي الكعكات الضيقة والضفائر وذيل الحصان وغيرها من تسريحات الشعر المماثلة إلى هذه الحالة.

الحالات الطبية

قد تسبب بعض الحالات الهرمونية مثل أمراض الغدة الدرقية والسكري غير المنضبط ومتلازمة تكيس المبايض تساقط الشعر بين الفتيات المراهقات .

الأدوية يمكن أن يكون تساقط الشعر من الآثار الجانبية للأدوية مثل حاصرات بيتا والأمفيتامينات والهيبارين والوارفارين. قد تسبب الأدوية المرتبطة بالسرطان تساقط الشعر المفرط.

سوء التغذية