بدون تكلفة..وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛وصفات لتساقط الشعر.

وصفات لعلاج تساقط الشعر بطرق طبيعية..

1- استخدام ماء البصل لتساقط الشعر..

وجدت دراسة نشرت في مجلة طب الأمراض الجلدية أنه يمكن استخدام ماء البصل لتساقط الشعر, حيث قال العلماء أن تأثير منافع البصل للشعر قد تكون بسبب احتوائه على مركبات الفلافونويد التي لها تأثير مضاد للالتهابات إلى جانب مركبات الكبريت.

2- علاج تساقط الشعر بالثوم وزيت الزيتون..

يمكن استخدام الثوم لعلاج تسافط الشعر عن طريق إضافته إلى زيت الزيتون وذلك من خلال سحق بعض فصوص الثوم ثم إضافته إلى القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ويتم تسخين الخليط لبضع دقائق.

ثم يتم استخدام هذا الخليط بعد أن يصبح دافئاً وتدليك فروة الرأس به بشكل جيد. ويمكن استخدام هذه الوصفة لمنع سقوط الشعر من مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع.

3- فوائد البيض للشعر المتساقط..

يمكن استخدام البيض للشعر المتساقط والجاف حيث أنه غني بمحتواه من الكبريت والذي يعمل على تنشيط انتاج الكيرياتين في الشعر.

وهو أيضأً غني بالكثير من العناصر الغذائية مثل السلينيوم واليود والفوسفور والحديد والزنك وبذلك يعطي مرونة وقوة للشعر خاصة عندما يمزج مع زيت الزيتون.

ويستخدم البيض للشعر عن طريق الحصول على بياض بيضة واحدة وخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لتصبح كالعجينة وتدليك الرأس بها وتركها حوالي 20 دقيقة ثم تشطف بالماء البارد والشامبو.

4- الليمون وفوائده لتساقط الشعر..

يقول الدكتور "دونالد لو" في كتابه "أعشاب للطهي والشفاء أن عصير الليمون يستخدم في الوقاية من تساقط الشعر وتطهيره حيث أنه غني جداً بفيتامين (ج) وحمض الستريك.

ويستخدم الليمون منذ عدة سنوات في نمو الشعر وتكثيفه حيث يساعد على تقوية جذور الشعر وبصيلاته وهو أيضاً يرطب الشعر ويتخلص من الشعر الدهني من خلال فيتامين (ج) وتقليل انتاج الزهم في الرأس.

ويتم استخدام الليمون لمنع تساقط الشعر بخلط عصير الليمون مع حليب جوز الهند وتدليك الشعر مرة واحدة يومياً.

6- فوائد زيت القرنفل للشعر وتساقطه..

يستخدم زيت القرنفل كأحد افضل الزيوت لتساقط الشعر.

ويدخل في الكثير من منتجات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة.

ويساعد زيت القرنفل في زيادة نمو الشعر حيث يقوم بتحسين تدفق الدماء وتقوية الأوعية الدموية ومن ثم تنشيط الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر وهو ما يساعد في زيادة نمو الشعر.

كما أنه يساعد في زيادة الاسترخاء ولذلك يفيد في علاج مشكلة تساقط الشعر الناتج عن التوتر.

وتستخدم 4 قطرات من زيت القرنفل وتدليك فروة الرأس قبل شطف الشعر جيداً بالشامبو. وإذا كنت تعاني من حساسية من زيت القرنفل؛ فيمكن حينها خلطه مع زيت الزيتون بنسب متساوية أو مع زيت الكافور بنسبة 3 أجزاء زيت كافور إلى جزء زيت قرنفل.

ويفضل ترك هذا المزيج ليلة واحدة على الشعر ثم شطفه صباحاً.

7- زيت اللوز لعلاج تساقط الشعر..

يحتوي زيت اللوز الحلو على العديد من المركبات الغذائية مثل الأحماض الدهنية والفيتاميتات والتي لها دور كبير في زيادة نمو الشعر.

حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ونمو شعر قوي وهو غني بفيتامين ب-6 الذي يساعد في زيادة نمو الشعر وأيضاً غني بعناصر هامة للشعر مثل الحديد والماغنيسيوم والدهون غير المشبعة؛ ويمكن استخدام زيت اللوز كطريقة لمنع سقوط الشعرمن خلال اضافة 3 ملاعق صغيرة زيت اللوز مع 3 ملاعق من زيت الخروع ثم وضع زهرة من الكركديه ومزجهم جميعاً.

ويتم تدفئة الخليط قليلاً ثم يدلك به الرأس ويترك حوالي 10 دقائق ثم تغطية الشعر بمنشفة تم تسخينها عن طريق غمسها في ماء ساخن وعصرها جيداً لمدة 10 دقائق أخرى ثم يتم إزالة المنشفة وترك الخليط لمدة ساعة ثم الغسيل جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

ويتم تكرار هذه الوصفة لعلاج ضعف الشعر وتساقطه.

8- زيت السمسم لتساقط الشعر..

يعد زيت السمسم افضل الزيوت لعلاج تساقط الشعر حيث يعطي الشعر قوة ولمعاناً؛كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ومن ثم حماية الشعر من العدوى؛ ويساعد زيت السمسم في زيادة الاسترخاء عند التدليك به ومن المعروف أن التوتر هو أحد أسباب تساقط الشعر؛ ويتم استخدام زيت السمسم كعلاج تساقط الشعر والصلع منفرداً أو بخلطه مع بعض الزيوت الأخرى مثل زيت الزيتون؛ وللحصول على أكبر فائدة من زيت السمسم لتساقط الشعر يتم تدفئة زيت السمسم قليلاً ثم تدليك الشعر به ويتم تغطية الرأس بفوطة تم تسخينها بواسطة الغمس في ماء ساخن وعصرها وتترك ليلة كاملة على الرأس.