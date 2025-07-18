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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني انسدادا في الاثنى عشر بمستشفى القناطر

الفريق الطبي
الفريق الطبي
إبراهيم الهواري

نجح فريق طبي بمستشفي القناطر الخيرية في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من انسداد خلقي بالاثنى عشر في إنجاز طبي بمستشفى القناطر الخيرية.\


وأوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية، أن الجراحة تعد واحدة من أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، إذ جرى إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، كان يعاني من انسداد خلقي بالإثني عشر، وهي حالة نادرة تُعد من الطوارئ الجراحية التي تهدد حياة الطفل إذا لم يتم التدخل السريع.


وأوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية، أن الجراحة تعد واحدة من أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، إذ جرى إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، كان يعاني من انسداد خلقي بالإثني عشر، وهي حالة نادرة تُعد من الطوارئ الجراحية التي تهدد حياة الطفل إذا لم يتم التدخل السريع.


وأشار البيان إلى أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها داخل المستشفى، وتمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وتؤكد قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية رغم التحديات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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