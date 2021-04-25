سلطان عمان يعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب"

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بمستشفى "ابن الخطيب" في بغداد.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس العراقي وأسر الضحايا والشعب العراقي.. داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.



واندلع أمس، حريق بمستشفى "ابن الخطيب" الذي خصصته السلطات العراقية لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي "كورونا"؛ ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.