مسلسل النمر الحلقة الـ 13.. النمر يفشل في قتل الشيمي

شهدت أحداث الحلقة ١٣ من مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام،مجموعة من الأحداث نستعرض أبرزها في السطور التالية:

وافق كل من "عنتر الحلق" بيومي فؤاد و"شمس الحلق" نرمين الفقي و"الشيمي" محمد رياض على منح "الحاوي" أحمد حلاوة 30 مليون جنيه ليعملوا على مواجهة "النمر" محمد إمام سويا بعد محاولته قتل “الشيمي” ليخبرهم “الحاوي” بأن “النمر” هو ماهر رضوان وسوف يقتلهم جميعا.

واشتدت أحداث الحلقة بعدما تبين أن من يحاول قتل "الشيمى" محمد رياض هو “النمر” محمد إمام .

وأطلق "الشيمي" محمد رياض، النار على"النمر" محمد إمام فأصابه في ذراعه أثناء محاولته قتله في سيارته،إلا أنه هرب وعاد إلى مخزنه.

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.