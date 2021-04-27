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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر الحلقة 14.. النمر ينجح فى سرقة الحاوى

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الـ ١٤ من مسلسل النمر تصاعدا فى الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية ..

نجح "النمر" محمد إمام فى سرقة أموال "الحاوى" أحمد حلاوة التى حصل عليها بالتهديد من "الشيمى" وعنتر الحلق وشمس الحلق.

واتهم الحاوى أحمد حلاوة "الشيمى" محمد رياض بأنه وراء سرقة أمواله لأنه الوحيد الذى يعرف بشأن المال، وهدده بأنه إذا لم تعد الأموال سيفشى السر الذى لا يعرفه أحد.

يخطط النمر "محمد إمام" لخطة للإيقاع بدرويش والأمير وبالفعل تنجح خططه ويذهبون للمخزن الذى به السلاح والنقود المزورة ويأتى البوليس ليقبض عليهم ويهرب النمر، يقول نصر " حجاج عبد العظيم للشيمى أن درويش ورجاله قد قبض عليهم فيقول له أن يرسل رجال فى السجن ليقتلوهم حتى لا يبلغوا عنهم.

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يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

محمد امام بيومي فؤاد محمود حافظ نيرمين الفقي محمد رياض مسلسل النمر أحمد حلاوة

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