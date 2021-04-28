مسلسل النمر الحلقة 15 : ملك تكتشف حقيقة النمر

شهدت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل النمر تصاعدًا فى الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية ..

تراقب ملك (هنا الزاهد) نوح (محمد إمام ) وتتبعه إلى المخزن الذى يخبئ فيه كل أشياء "النمر" لتكتشف الحقيقة أنه هو "النمر" إلا أنه يكشف لها ما فعله الشيمى من إخفاء والدتها لمدة 20 عاما وإخفائها فى مصحة واخبارها أنها توفيت.

ويصطحب النمر محمد إمام ملك (هنا الزاهد) إلى المصحة التى حبس فيها الشيمى والدتها فيها لتتأكد من السر.

وهدد الحاوى (احمد حلاوة) الشيمى (محمد رياض وشمس الحلق) نيرمين الفقى" يكشف سرهم الذى استمر سنوات طويلة أن والد "على" ابن شمس الحلق هو الشيمى.

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.