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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| ولي العهد السعودي: الخوف ليس في قاموسنا.. وظريف يعلق على التسجيل المسرب

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

محذرًا الحوثيين.. ولي العهد السعودي: الخوف غير موجود في قاموسنا

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن السعودية لن تقبل أي ضغط عليها في شأنها الداخلي.

ليبيا.. الدبيبة يعلق على تأجيل أول اجتماع للحكومة في بنغازي

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، على تأجيل عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي، موضحا أن "هناك من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين".

لا ضريبة على الدخل.. أبرز ما جاء في مقابلة ولي العهد السعودي

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبرز ما حققته رؤية المملكة 2030 بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثتها القنوات السعودية وأهم شبكات التلفزة العربية.

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة كورونا الهندية، وهي النسخة المتحورة من فيروس "كوفيد-19"، والتي يشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية طاحنة، قد رُصدت في 17 دولة على الأقل.

كندا تسجل أول وفاة بالتجلط الدموي عقب تلقي لقاح أسترازينيكا

أعلنت السلطات الصحية في كندا تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن التجلط الدموي في مقاطعة كيبيك، بعد تلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

سقوط صاروخ باليستي لـ الحوثي على حي الروضة في مأرب

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ باليستي على حي الروضة بمدينة مأرب في اليمن أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وفاة نجل شقيق الرئيس اليمني بـ كورونا

توفي نجل شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

أول رد من وزير خارجية إيران على التسجيل المسرب

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أسفه؛ لتحول تصريحاته المسربة، إلى "اقتتال داخلي" في إيران.

رئيس الصومال يعلن تراجعه عن تمديد ولايته ويدعو للانتخابات

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو اليوم الأربعاء، تراجعه عن تمديد ولايته لعامين قادمين داعياً إلى إجراء الانتخابات.

اخبار العالم ايران مقابلة ولي العهد محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني الهند سلالة كورونا الهند

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