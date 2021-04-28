ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء البارد بالليمون بعد الإفطار

قدمت الدكتورة سهام سوقيه، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على الفيس بوك، وتحدثت به عن أهمية تناول الماء بالليمون لما يحتويه من فوائد كثيرة على الصحة.

وقالت الدكتورة سهام سوقيه ان مشروب الماء بالليمون هو عبارة عن ماء + شرائح ليمون أو يمكن وضع قطرات من عصر الليمونة في الماء

= هو مشروب منخفض السعرات الحرارية

= يعزز المناعة

= يحتوي على فيتامين C ومغذيات أخرى مهمة لصحتك و مناعتك و صحة بشرتك و لتعزيز دفاعات جسمك

= يساعدك على هضم الطعام بشكل أفضل

= جيد جدا لخسارة الوزن

= يمنح قلبك و كليتك و عضلاتك و أعصابك صحة أداء أفضل

= يكافح الإمساك

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وتابعت الدكتورة سهام سوقيه قائلة : فقط جهز ابريق من الماء عادية او باردة كما ترغب ولكن ليست حارة .و ضع فيه شرائح قليلة من الليمون لا داعي للإفراط في شرائح الليمون . واشرب منه كوب او كوبين في اليوم في أي وقت .



ولاتفرط أبدا تجنبا للأثار السلبية على المعدة و حتى الأسنان ..

لا داعي للاحتفاظ به عدة أيام

بل من الأفضل أن تجهز ابريق جديد كل يوم ..

للأشخاص الذين يعانون من القرحة الأفضل تجنبه، والاعتماد على الماء الصافي.