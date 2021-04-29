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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكي يحتال على حكومة أفغانستان بأكثر من 100 مليون دولار

صدى البلد

قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صحفي، إن “سعيد إسماعيل أميري”، أحد سكان كاليفورنيا، أقر بالذنب، في تُهَم “الاحتيال الإلكتروني” بعد الكذب بشأن تاريخ عمل شركته؛ للحصول على عقد بقيمة 112.2 مليون دولار، من الحكومة الأفغانية.
 

واعترف رجل من كاليفورنيا، بالذنب؛ لدوره في مخطط للاحتيال على حكومة أفغانستان بأكثر من 100 مليون دولار.

وأوضح البيان الصحفي، أن هذه الأموال قدمت إلى أفغانستان من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لغرض بناء شبكة كهربائية في أفغانستان، فيما يتعلق بالجهود الأمريكية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الأساسية في ذلك البلد.

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وادَّعى “أميري” أن شركته Assist Consultants Incorporated (ACI)، قد شيدت سابقًا محطات طاقة في أوغندا ونيجيريا؛ من أجل تلبية المتطلبات الأساسية لتقديم عطاء على العقد.

وجاء في البيان أن أموال المشروع، منحتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحكومة الأفغانية.
 

ونوه البيان، بأنه في محاولة لتأمين عقد مكتب المخابرات العامة؛ أرسل “أميري”، وثائق مزورة، وأدلى بتصريحات كاذبة للمسؤولين.
 

وقد يواجه “أميري” ما يصل إلى 20 عامًا في السجن؛ بسبب المخطط، اعتمادًا على نظر القاضي الفيدرالي في المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام، وفقًا للإفراج.

أفغانستان وزارة العدل الامريكية العدل الأمريكية الحكومة الأفغانية اخبار العالم

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