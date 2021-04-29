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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر الحلقة 16.. الشيمي والحاوي وشمس الحلق يتفقون على قتل النمر

محمد إمام
محمد إمام

بدأت الحلقة الـ16 من مسلسل"النمر" باجتماع كل من نرمين الفقي "شمس الحلق"، و محمد رياض "شيمي" والحاوي الذي يؤدي دوره محمد حلاوة

 ليفجر مفاجأة بأنه إذا لم يقم باسترداد الأموال التي تم سرقتها منه، فسيخبر نجلها بأن والده الحقيقي هو الشيمي،لينضم لثلاثتهم شقيق شمس الحلق ليتفقوا على إنشاء مصنع يضمهم هم الأربعة 

 وتؤكد نرمين الفقي أنها لا ترغب في الزواج من الشيمي أو الحاوي وأنه لا يوجد رجل على المائدة سواها.

ويقنع الشيمى عنتر الحلق بالإفراج عن أخت شقيقته التى اختطفها حتى يساوم على ابنته.

ويتتبع حسن الحلق "سما" شقيقة زوجة عنتر، حتى يجد منزلها ويأخد أخته منها، إلا أنه يدفع جد أخته فيموت فى الحال.

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يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

مسلسل هوجان محمد امام نرمين الفقي محمد رياض هنا الزاهد

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