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رئيس التحرير
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تعليم

بينهم 4 أطفال

طارق الجمال : 88 حالة كورونا يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

 

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الخاضعين للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية إلى 88 حالة ، وهو ما يشير إلى استمرار زيادة الحالات المصابة الخاضعة للعلاج والتى كان معدل المرضى المتواجدين بمستشفيات الجامعة لم يتجاوز 28 حالة خلال مارس الماضي،  وهو ما أعقبه زيادة تدريجية مع منتصف إبريل الجاري إلى أن وصل متوسط عدد المرضى إلى 76 حالة إصابة بكوفيد 19  تنوعت مابين بالغين وأطفال.

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وأشار الدكتور الجمال على متابعته لمعدلات استقبال الحالات الإيجابية من المصابين بفيروس كورونا والتي يتم علاجهم بالمستشفيات الجامعية سواء من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين وأسرهم بالإضافة إلى الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة 

 

أضاف أن الطاقة الاستيعابية الحالية لمصابين تم زيادتها خلال شهر ابريل الجاري والتى تضمنت الانتقال الى المرحلة الثانية وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والمتوسطة المخصصة لعلاج مرضى كورونا إلى 64 سرير بدلًا من 48 والتي كانت مستخدمة خلال المرحلة الأولى حيث تم إضافة 16 سرير عناية مركزة جديدة لتصل عدد إجمالي أسرة العناية المركز حاليًا 28 سرير عناية مركزة و36 عناية متوسطة جميعها بالمستشفى الجامعي الرئيسي إلى جانب الأسرة العادية والمركزة المخصصة بمستشفى الأطفال للمرضى المصابين تحت سن 15 سنة.

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط  على استمرار التأهب تحسباً لأى زيادات أخرى فى معدل الإصابة لا قدر الله وهو ما سوف تقابله مستشفيات الجامعة بزيادة أخرى فى عدد الأسرة من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية وفق المخطط له فى المرحلة الثالثة من خطة الجامعة لمواجهة هجوم فيروس كورونا ، وهو ما يمكن تجنبه بتعاون المواطنين ورفع درجة التزامهم بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات .

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات على مراجعته اليومية للتأكد من وجود مخزون كافي بمستشفيات الجامعة من الأدوات الوقائية اللازمة لاستخدام الأطقم الطبية وكذلك الأدوية اللازمة لعلاج مثل تلك الحالات المتوسطة والحرجة وكذلك مخزون كافي من الأكسجين المستخدم مع الحالات التى تواجه صعوبة فى التنفس.

وعن تفاصيل الوضع الحالي كشف الدكتور علاء عطية أن عدد مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي الرئيسي وفق آخر تقرير يبلغ 84 حالة تتضمن 49 حالة مستقرة و35 حالة بالعناية المركزة ، كما يوجد 4 أطفال تحت سن 15 سنة مصابين بالفيروس بمستشفى الأطفال الجامعي وحالاتهم مستقرة.

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