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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز فريق طلابي بجامعة أسيوط بالمركز 22 عالمياً في مسابقة تصنيع مركبة تعمل بالطاقة البشرية

طلاب هندسة أسيوط
طلاب هندسة أسيوط

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بالعقول النابغة من أبناء الجامعة وتميزهم في العمل القائم على الإبداع والابتكار ، وتقديم مشروعات متطورة في مختلف المجالات تؤهلهم للمنافسة والتفوق في العديد من المحافل والمسابقات المحلية والدولية، وهى الكوادر التي تحرص إدارة الجامعة على تكاتف الجهود بين مختلف قطاعاتها، لتوفير الدعم والتشجيع اللازم لها بما يضمن مواصلة نجاحها و تميزها .

 

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وفى هذا الإطار ، أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، عن فوز فريق طلابي من أبناء الجامعة بالمركز الأول محلياً على مستوى الجامعات المصرية و 22 عالمياً في مسابقة HPVC (Human powered vehicle) المقامة فى الولايات المتحدة أون لاين والتى شهدت منافسة من فرق طلابية من 79 جامعة من مختلف دول العالم، وهي مسابقة عبارة عن تصميم وتصنيع مركبة تعمل بالطاقة البشرية ، مشيراً إلى أن مشاركة الفريق الطلابى جاءت فى إطار نادي العلوم والابتكار بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتورة غادة عبد الرحمن الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد ومستشار النشاط العلمى باللجنة العليا للأنشطة  .

 

كما كشف الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، أن الفريق الطلابي يضم 20 طالب وطالبة جميعهم من فرق دراسية مختلفة بقسمى الميكانيكا والميكاترونيكس بكلية الهندسة والمسابقة هي جزء من مهرجان الهندسة ، والذى تنظمه الجمعية الامريكية لمهندسين الميكانيكا، وهو ما يعد تأكيداُ على ما تضمه الكلية على عناصر متميزة من الطلاب يواصلون العمل الدءوب من أجل تجديد مكانتهم وحصد أماكن متقدمة فى كافة المحافل الدولية وتمثيل جامعة أسيوط على نحو لائق ومشرف .

 

وعن تفاصيل المسابقة ، أشار الدكتور أحمد سعد الأستاذ المساعد بقسم الميكانيكا ، والمشرف الرئيسي على عمل الفريق بالتعاون مع المهندس رامى عنتر المعيد بالكلية ، أن الفريق استغرق عمله فى تصميم وتنفيذ المركبة نحو شهرين ، مشيراً إلى وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة فى الجامعة ITTU برئاسة الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة الأسبق والمشرف على الوحدة ، والدكتور أحمد عبد المالك مدبر الوحدة ساهمت فى تقديم الدعم الفنى اللازم لتنفيذ المركبة على النجو المطلوب والذى يؤهلها للمنافسة فى المسابقة  والتى تعد واحدة من أكبر المسابقات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.

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