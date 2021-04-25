عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمنع انتشار فيروس كورونا

رئيس جامعة أسيوط يقرر تخفيض حضور العاملين إلى 25 % طوال شهر رمضان

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة

أصدر  الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة  أسيوط قراراً بزيادة تخفيض حضور عدد  العاملين بالجامعة إلى 25% بدلاً من 50%  وذلك بدءً من غدا الاثنين وطوال شهر رمضان  ، على أن يتم استئناف العمل بالجامعة بعد أجازة عيد الفطر بنسبة التخفيض التى كانت مقرر قبل رمضان.

نائب رئيس جامعة أسيوط يوزع الفوانيس على أطفال معهد الأورام

أكبر حركة تسويات.. رئيس جامعة أسيوط يعلن عن انتهاء إجراءات إعادة تعيين 1171 من العاملين

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن قراره بتخفيض تواجد القوة البشرية من العاملين بالقطاعين الإداري والتعليمي يأتى ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة  فى هذا الشأن .

وأصدر رئيس الجامعة توجيهاته إلى القطاعات والإدارات الخدمية التى تعمل وفق جداول للعمل بالتناوب مثل قطاع المستشفيات الجامعية والأمن ودار الضيافة  وما شابه ذلك بتحديد نسبة حضور العاملين الكافية لتييسير العمل والحفاظ على مستوى الأداء .

وفي سياق آخر قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة بزيارة للقرية الأولمبية وذلك فى جولة تفقدية لأعمال تطوير القرية والتى رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة القرية والدكتور محمود عبد الحليم المشرف على القرية والدكتور ناصر عثمان الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق.

وأشار الدكتور طارق الجمال أن جولته استهدفت الوقوف على ما تم إنهائه من أعمال تنفيذ الخطة الشاملة الهادفة إلى تعظيم منافع القرية وتطوير بنيتها التحتية وهو ما تضمنه تنفيذ عدد من الخطوات فى هذا الشأن بدأت بتطوير النادي الإجتماعى وإنشاء نادى الأنشطة الطلابية ورفع كفاءة مجمع صالات الاسكواش.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن ما تشهده القرية من أعمال إحلال وتجديد تاتى انطلاقاً من أهمية القرية وإمكانياتها المتميزة على مستوى الجامعات المصرية  وما تقوم به من دور فاعل وحيوى فى تشجيع الأفراد من داخل الجامعة وخارجها على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية من شتى الأعمار فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وكشف الدكتور شحاتة غريب أن جولة رئيس الجامعة تضمنت تفقده لحمامات السباحة والنادى الإجتماعى  والعمل الجارى من أجل تجهيز مركز المناقشات والتدريب والذى تم تصميمه على نحو متطور ويضم أكثر من قاعة مؤهلة لانعقاد الدورات التدريبية وجلسات المناقشات فى مختلف المجالات وهو ما يعد إضافة لبعداً فكرياً وثقافياً جديداً  للقرية وعدم قصر نشاطها على الألعاب الرياضية .

ونوه الدكتور شحاتة غريب إلى أن القرية تشهد منذ أول رمضان انطلاق برنامج ليالى رمضان فى القرية الأولمبية والذى يتضمن تقديم وجبات إفطار وسحور ومشروبات خلال فترة الإفطار وحتى السحور فى مسطحات النادي الاجتماعي وسط أجواء رمضانية مميزة وفقرات فنية وتواشيح وابتهالات وفنون شعبية ، إلى جانب ندوة دينية أسبوعية بحضور أحد الأئمة والشيوخ المتميزين بمحافظة أسيوط

اخبار جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال أزمة فيروس كورونا خلال شهر رمضان

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط: 55 مريضا بفيروس كورونا خاضعون للعلاج بمستشفياتها

رئيس جامعة أسيوط يبحث خطة تجهيز معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء استعداداً لانطلاق الدراسة به

مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

ترشيحاتنا

العنانى لـ السفير الروسي : المنتجعات جاهزة لاستقبال السياحة الروسية

لأول مرة تتجاوز التريليون جنيه.. وزيرة التخطيط: نستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية

تعرف على سعر ومواصفات أحدث 4 سيارات فى مصر موديل 2022

رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر: علينا استغلال قرارات القيادة السياسية وإثبات جدارتنا

إنفوجراف يرصد تاريخ مصر في القطاع المالي غير المصرفي

رئاسة حازم إمام لمجلس إدارة نادي الزمالك في عيون نجوم الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ