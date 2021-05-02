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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يصل سلطنة عمان فى زيارة تستغرق يوما واحدا

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي في سلطنة عمان

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأحد، سلطنة عمان في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

ونشرت وكالة الأنباء العُمانية، عدة صور من استقبال وزير الخارجية السعودي لدى وصوله إلى سلطنة عمان.

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وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى في وقت سابق زيارة إلى الإمارات.

وأجرى أمس مباحثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث تناولا مجمل القضايا والمستجدات في المنطقة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتطرق الجانبان إلى التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.
 

سلطنة عمان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الامارات فيروس كورونا

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