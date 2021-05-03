لليوم الثاني على التوالي .. مصطفى شعبان يكسب الرهان بـ ملوك الجدعنة

تصدر هاشتاج مصطفى شعبان لليوم الثاني على التوالي تريند واحد على تويتر في الدول العربية بعد عرض الحلقة 20 من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر بسبب الاحداث المشوقة التي تضمنتها أحداث الحلقة، والتي نالت إعجاب الجميع، ويشارك شعبان العمل النجم عمرو سعد .

وكان قد تصدر حلقة الأمس تريند تويتر في الدول العربية ومنذ عرض أولى حلقات مسلسل ملوك الجدعنة وهو متصدر مؤشرات البحث تويتر.

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.