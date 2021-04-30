مصطفى شعبان بصحبة عمرو سعد من مسلسل " ملوك الجدعنة "... شاهد

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة له مع الفنان عمرو سعد من مسلسل “ ملوك الجدعنة ” وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق مصطفى شعبان على الصورة قائلا “ اصحى الحوار على المتدور ”.

“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.