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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة خلال ٧٢ ساعة القادمة.

وترتفع درجات الحرارة بداية من الاثنين حيث من المتوقع ان تسجل القاهرة ٣٩ درجة ويصاحبها مزيد من الارتفاع لتصل درجة الحرارة الي 41 درجة يوم الاربعاء القادم بحيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

ثم يليه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ولكن ليس بشكل كبير ليظل الطقس حار علي كافة الانحاء خلال الفترة القادمة. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت  استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا الاثنين، على كافة أنحاء الجمهورية.

ويكون الطقس اليوم ، نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلادن حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى  والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

 

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من جانبه ،  قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة تضرب البلاد خلال الاثنين والثلاثاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية.
وأضاف محمود شاهين في تصريحات تليفزيونية أن " النصف الثاني من فصل الربيع يبدأ من أول مايو وحتى  منتصف يونيو ، ولن تعود ايام فصل الشتاء مجددا وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في فترات الليل وتتجاوز الـ 20 درجة مئوية ".

 وأكمل محمود شاهين أن النصف الثاني من الربيع نشهد فيه ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ويتم فيه تسجيل أعلى درجات الحرارة على مدار العام.

 

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