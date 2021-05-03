لمزارعى الذرة الشامية.. 4 نصائح مهمة يجب مراعاتها خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر مايو.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:



ميعاد الزراعة :

أنسب ميعاد للزراعة يكون خلال شهر مايو.



الهجن الموصى بها: .

الهجن الفردية:

البيضاء : جيزة 10 ، 128 ، 130 ، 131 ، 132.

الصفراء : جيـزة 162 ، 166 ، 167 ، 168 ، 173 ، 176 ، 178 ، 180.



الهجن الثلاثية:

البيضاء : جيزة 310 ، 314 ، 321 ، 324 ، 329.

الصفراء : جيزة 352 ، 353 ، 360 ، 368 ، 369 ، 370.

معدل التقاوى:



معدل التقاوى (10 - 12) كجم للفدان من الهجن الفردية ، 14 كجم من الهجن الثلاثية بواقع حبتين فى الجورة وتقل الكميات عن ذلك فى حالة الزراعة الآلية حيث يصل معدل التقاوى إلى 8 كجم للفدان من الهجن الفردية ، 10 كجم للفدان من الهجن الثلاثية.