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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا

محافظ أسيوط: تعقيم 216 مبنى حكوميا و80 مستشفى و239 شارعا

تعقيم 216 مبنى حكومي
تعقيم 216 مبنى حكومي و80 مستشفى و239 شارع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات الرش والتطهير والتعقيم بمراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيراً إلى أهمية نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بكافة الأماكن خاصة المصالح الحكومية حفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

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وأضاف المحافظ أن تلك الحملات مستمرة لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والشوارع والميادين بكافة المراكز والأحياء وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات المختلفة موضحاً أنه تم تطهير 216 مبنى حكومي على مستوى المحافظة ، و239شارعا وميدانا، و735منزلا و19 مجزرا؛ فضلاً عن 80مستشفى و194مسجدا و34موقف سيارات إضافة إلى 44محطة مياه شرب و7 محطات سكة حديد ، كما تم تطهير 25 موقع شرطي و36محطة وقود ، و11محكمة و42كنيسة ومبنى تابع لها و68مكتب بريد و49مركز شباب و35بنك و228مدرسة و42معهد و17سنترال و34مكتب تضامن اجتماعي حتى الآن.


وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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