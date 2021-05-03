شوارع وحدائق أسيوط خالية من المواطنين في شم النسيم

بسبب فيروس كورونا

أغلقت محافظة أسيوط اليوم الاثنين، الحدائق والمتنزهات بمختلف مراكز المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع " شم النسيم " لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وخلت شوارع مدينة أسيوط ، منذ الصباح الباكر من المواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، بينما نشرت مديرية أمن أسيوط قوات الشرطة بكورنيش النيل، وكورنيش الترعة الابراهيمية وأعلى كوبري أسيوط العلوي لمنع أي تجمعات من المواطنين ، كما قامت بوضع حواجز مرورية بمحيط الحدائق والكورنيش لمنع توقف السيارات .

من جهته ، قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة خلال إجازة شم النسيم تجنبًا لخروج المواطنين والتجمعات وخطورة ذلك في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ومراقبة إغلاق الحدائق والمتنزهات ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية بالإضافة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية والتعامل بحزم مع أى مخالفات سواء عدم ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات أو تقديم "الشيشة"، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فضلا عن استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمختلف الشوارع والمنشآت العامة والأماكن الحيوية مؤكدًا أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو العمل على الحد من انتشار الإصابات.

وشدد المحافظ ، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال شم النسيم والتنسيق بين كافة القطاعات لشن حملات مفاجئة للرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وناشد محافظ أسيوط ، المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا ومنع التجمعات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ، وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه .

وأكد أن ذلك الأمر متاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

وفي سياق متصل ، قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، إغلاق القرية الأولمبية وكافة الملاعب والنوادي وقاعات الأفراح التابعة للجامعة بدءً من اليوم الاثنين تزامناً مع عيد شم النسيم وحتى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك منتصف مايو الجاري وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضح الدكتور طارق الجمال ، أنه وفقاً لنص قراره فسوف يتم وقف الأنشطة بنادي أعضاء هيئة التدريس، ونادي الجامعة، ونادي التجديف، وقاعات الأفراح، ونادي العاملين بالجامعة بكافة ملحقاته، والقرية الأولمبية بكافة ملحقاتها، والملاعب الرياضية بالمدن الجامعيةـ وكذلك الملاعب الرياضية بكافة كليات الجامعة مع إمكانية توصيل خدمات توصيل الوجبات للمنازل التى تقوم نوادى الجامعة بتقديمها للراغبين فى ذلك.