سوريا.. اندلاع حريق ضخم إثر قصف إسرائيلي

نشرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو، تُظهر اندلاع حرائق ضخمة؛ نتيجة قصف إسرائيلي على سواحل مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن حريقا اندلع نتيجة هجوم إسرائيلي بالصواريخ، استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف محافظة اللاذقية.



وأفادت بأنه تم إخماد الحريق الناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في اللاذقية.





فيما أعلن التلفزيون السوري، مقتل شخص وجرح 2 آخرين نتيجة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع قرب اللاذقية.



وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس، اتضح لاحقا أنها ناتجة عن تصدي الدفاعات السورية لأهداف معادية.





وقالت الوكالة السورية الرسمية، إن الأصوات التي سمعت في سماء اللاذقية وطرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية.



وأوضحت أن الدفاع الجوي السوري تصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غرب محافظة حماة.

