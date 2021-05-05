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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. هجوم إسرائيلي على سواحل اللاذقية ومصياف غرب حماة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على سواحل سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية الرسمية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سوريا، نتيجة قصف إسرائيلي بالصواريخ.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ استهدفت مناطق لحفة باللاذقية ومصياف غرب محافظة حماة.

وقالت الوكالة الحكومية إن الأصوات التي سمعت في سماء اللاذقية وطرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

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وأكدت الوكالة أن الدفاع الجوي السوري تصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غرب محافظة حماة

فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى اندلاع حريق في مناطق بريف اللاذقية نتيجة سقوط أحد الصواريخ.

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