مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية التغلب على العطش والجوع خلال فترة الصيام

التغلب على العطش

كشفت الدكتورة هبة الله عوض، مدرس التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، عن كيفية التغلب على الجوع والعطش فى الصيام، قائلة: إنه بدلا من شرب المشروبات الرمضانية خلال الإفطار فيجب شرب المياه أولا، حيث إنه لا يوجد بديل لها على الجسم وحتى تحمي من الجفاف.

وأضافت "هبة الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يجب شرب كوبين من المياه مع أذان المغرب، ثم شرب أى عصائر بعدها، موضحة أنه يفضل كسر الصوم على التمر ثم شرب المياه.

وتابعت أنه يفضل الانتظار بعد شرب المياه بعد فترة وصلاة المغرب ثم تناول الطعام، لافتة إلى أن وزن الخضراوات والفاكهة جميعه مياه تقريبا، حيث من الضرورى جدا تناول صحن من السلطة، بالإضافة إلى الحساء.

وأكدت انه يفضل فى فترة الإفطار شرب كوب من المياه كل نصف ساعة نتيجة درجات الحرارة، وتناول الفواكه مثل البطيخ والكانتلوب والشمام بدلا من تناول الحلويات.



وأشارت إلى أن الأطعمة التى تحتوى على سكر عالى تزيد من الشعور بالعطش، مضيفة إلى تناول الخضروات فى السحور، مثل الخيار، بالإضافة إلى الزبادى أو الفول وتجنب الموالح والمقليات.



