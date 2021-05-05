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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نجمة مرسيدس في الخمسينيات تتألق في أحداث مسلسل قصر النيل | صور

نجمة مرسيدس تتألق
نجمة مرسيدس تتألق بمسلسل قصر النيل

قصة درامية تشويقية تدور أحداثها في حقبة خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لذا انجذب إليها قاعدة كبيرة من الجماهير المصرية وتابع أحداثه من كثب، لعشق جميع الأجيال لهذه الفترة الزمنية مما يجعلهم يتمنون دائمًا تحقيق الحلم الأسطوري وهو اختراع آلة الزمن، لتمكنهم من الانتقال إلى تلك الحقبة الساحرة، ولكن مسلسل " قصر النيل " حقق جزءا كبيرا من فضول المشاهد بالتطلع على احداث هذا العصر وما يحويه من أسرار.

مسلسل قصر النيل

تدور أحداث مسلسل " قصر النيل " حول الفتاة كاميليا والتي قامت بدورها الفنانة دينا الشربيني، فتاة تعيش في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت حياتها مأساوية بحد كبير، حيث هربت والدتها وتركتها طفلة في سن صغيرة وحيدة برفقة أبيها، ولكن تركها أبوها هو الآخر وحيدة فقد كان يشتغل كموظف بأحد المصانع التي يمتلكها أحد اهم كبار الأثرياء فهمي باشا السويفي، وعندما كان يتناقش معه حدث بينهما خلاف أدى إلى مقتل والدها، ليتركها بمفردها وحيدة دون أقارب سوى خالها الذي أخذها إلى منزله ليقوم برعايتها.

كاميليا

كبرت كاميليا و اكتشفت بأن فهمي باشا السويفي قاتل والدها هو السبب أيضًا في هروب والدتها ثم وفاتها في ظروف غامضة، و أنه هو السبب في شقاء حياتها، فقررت الانتقام من عائلته بأكملها بعد  وفاته، وكانت بدايات هذا الانتقام زواجها من فوزي السويفي والذي جسد شخصيته الفنان صبري فواز، ولكنها لم تكن تجري بأن القدر سيوقعها في مؤامرة أخرى، وهي حيلة فوزي باختراع قصة مصرعه وهو هارب وعلى قيد الحياة، فتُتهم فيها كاميليا، ولكن خالد نوح " احمد مجدي " الضابط المسؤول عن التحقيق في الحادث كان على يقين تام ببراءة كاميليا وساعدها لأخذ براءتها.

خالد نوح

وأثناء متابعتنا لأحداث مسلسل قصر النيل اعتادت اعيننا على مشاهدة السيارات الكلاسيكية العريقة خلال كثير من مشاهد هذا المسلسل ومن بينها سيارة الضابط  خالد نوح المسؤول عن التحقيق في قضية مقتل فوزي السويفي، والتي كانت قد انتجتها شركة صناعة السيارات الألمانية ذات التاريخ العريق مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، وكانت من الطراز بونتون PONTON W120، الذي تميز بهيكله الكلاسيكي الأنيق والذي يعود تصميمه إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، حيث إصدار هذه السيارة لأول مرة في العام 1953.

كاميليا و خالد نوح

تميزت السيارة PONTON W120، بالمصابيح الامامية الزجاجية المدمجة داخل إطار معدني فضي اللون ودائري الشكل،  وتتوسط هذه المصابيح شبكة أمامية فضية اللون ذات سنة مقاطع مزدوجة موضوعًا أعلاها بكل حرفية شعار نجمة مرسيدس العريق ، وحصلت أيضًا على مصابيح الإشارة البارزة البرتقالية اللون و التي انفردت بها هذا بالإضافة إلى جنوط معدنية أنيقة بارزة الشكل ينتصفها شعار النجمة الشهير.

PONTON W120

 زودت السيارة مرسيدس PONTON W120 بمحرك مكون من 4 أسطوانات I4 بسعة ما يقرب من 2000 سي سي أو 1.9 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات، ولا زالت هذه السيارة رغم مرور مرور قرابة السبعين عامًا على إصدارها إلا انها تباع حتى وقتنا هذا لهواة التحف والنوادر بسعر يبدأ من 805 الاف جنيه مصري.

PONTON W120

مسلسل قصر النيل بطولة كل من " صبري فواز، دينا الشربيني، نبيل عيسى، صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، ناردين فرج، محمود البزاوي، ميريت عمر الحريري، مريم الخشت، أحمد مجدي، عمر السعيد، مصطفى حشيش، محمد حاتم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، و إخراج خالد مرعي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عير الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية خلال سباق دراما شهر رمضان المبارك.

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