سيارة BMW شاركت في حرب أهلية للفنانة يسرا | صور

مشهد درامي أثار ضجة كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداوله الكثير من رواد السوشيال ميديا، في مسلسل حرب أهلية، حينما أبدعت الفنانة يسرا في تعبيرها عن شعور الأم التي فقدت ابنتها في مشهد أبكى المشاهدين وهي تتفحص أشياء ابنتها التي اعتادت ان تحفظها بطرق غريبة تثير البسمة مشهد يتخلله مزيج من الشعور بالحنين والألم والفقد.

مسلسل حرب أهلية

دارت أحداث مسلسل " حرب أهلية " حول حياة مريم والتي قامت بدورها الفنانة يسرا، تعمل كطبيبة تجميل، حدثت مشاكل بينها وبين زوجها فهجرها و اخذ ابنتهما تمارا " جميلة عوض " للعيش معه وتركت والدتها، ولم تكن علاقة مريم بهما بجيدة، وفي الجهة المقابلة قامت مريم بتبني نور " مايان السيد " ابنة خادمتها التي توفت، وعاشت معها كابنتها تمامًا.

مسلسل حرب أهلية

مرت الأيام وذهبت تمارا للعيش مع مريم والدتها، ولكنها كانت غير متزنة نفسيًا، كانت تخبئ داخلها الكثير من مشاعر الحقد والكراهية تجاه مريم ونور، وتسببت في كثير من المشكلات لهما ولأصدقائها، وكانت مريم تعاني من الاضطراب النفسي لذا كانت تذهب لأخذ جلسات علاج نفسية لدى الطبيب يوسف " باسل خياط " الذي استغل قربه منها ومعرفة الكثير عنها، و اوهمها بانه يحبها من أجل ان يحصل على المستشفى التي تملكها مريم، وتتوالى الكثير من أحداث القصة في ذلك النطاق.

مسلسل حرب أهلية

و كانت دائمًا ما تستقل الفنانة يسرا خلال أحداث مسلسل " حرب أهلية " سيارة أنيقة من إنتاج أسطورة صناعة السيارات الألمانية BMW، والتي تأسست في العام 1916، في مدينة ميونخ بافاريا لذلك دائمًا ما يطلق عليها الوحش البافاري، وكانت تتخصص هذه الشركة في بداياتها في صناعة محركات الطائرات وحتى العام 1928 بدأت في صناعة السيارات الفارهة.

يسرا

تعددت وتنوعت إصدارات الشركة البافارية، لتكتسب إليها فئات متنوعة من المستهلكين، و يعد أبرز إصداراتها الفئة X والتي تعد من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات، والتي ظهرت بإحدى نسخها الفنانة يسرا خلال أحداث مسلسل حرب أهلية، والتي كانت من الطراز X7 موديل عام 2020.

BMW X7

استمدت السيارة BMW X7 موديل عام 2020، قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.4 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 530 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 750 نيوتن / متر.

BMW X7

جدير بالذكر ان مسلسل حرب أهلية بطولة كلًا من " يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، أروى جودة، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، محمود حجازي، بسنت صيام، ميريت عمر الحريري" ومن تأليف أحمد عادل سلطان، و إخراج سامح عبد العزيز، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك.