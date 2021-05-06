أول رد من نهلة سلامة بشأن تجاهلها ظروف والدها المادية والصحية ..فيديو

شيخ الحارة والجريئة

أكدت الفنانة نهلة سلامة، عدم تجاهلها ظروف والدها المادية والصحية السيئة وأن علاقتهما طيبة للغاية، قائلة: "والدي شخص غني مليونير، وفي فترة مرضه كنت بتابع معاه حالته الصحية ولكن لم أعد من سفري بسبب أزمة فيروس كورونا"، موضحة أن حالتها المادية جيدة وقادرة على مساعدة والدها.

وكشفت نهلة سلامة، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدها سجل نصف ثروته وممتلكاته باسم أختها ولم تحصل منه على أي ثروة مادية، متابعة: "معاه فلوس وسجل نصف ثروته باسم أختي والنصف التاني بيتجوز به وبدورعلى عروسة له".

وأوضحت نهلة سلامة، أن علاقة والدتها بوالدها بعد طلاقهما جيدة جدًا، كما أن بينهما علاقة صداقة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أنه في فترة انفصاله بوالدته كانت تأتي لتساعده احيانا، وردت على حقيقة تعرضها للخيانة خلال زواجها: "ممكن أكون أتخنت.. لكن عمري ما خونت".

