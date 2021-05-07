مسلسل النمر 24 : نرمين الفقى تعقد الصلح مع محمد إمام

شهدت أحداث الحلقة ٢٤ من مسلسل النمر تصاعدا في الأحداث نستعرضه من خلال السطور التالية.

هرب “النمر” من كمين “حسن الحلق وخالد الشيمي” بعدما أبلغا عنه الشرطة للقبض عليه بالألماظ المهرب.

و علمت "شمس الحلق " أن عبد الله رضوان "محمد إمام" يعمل مع الصياد والذى يعد من أكبر النصابين.

وذهبت شمس بالخنجر لعبد الله أثناء إقامته حفلا وأعطته علبة طلبت منه أن يفتحها وعند فتحها وجد خنجراً فقالت له إنه الخنجر الخاص بماهر رضوان ويعد عربون محبة منها وأنها ستفصح له عن قاتل أبوه.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

