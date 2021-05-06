مسلسل النمر 23 .. شمس الحلق تخطط لـ الإيقاع بالنمر

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "النمر" عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية..

شهدت احداث الحلقة عودة "هدية" والدة النمر سوسن بدر، إلى الحارة، ما أصاب كبار الصاغة بصدمة.

ويتنازل حسن الحلق عن اتهام بنت الحاوى بعد ان طعنه بالسكينة فى صدره اثناء محاولتها قتله.

وتنصب شمس الحلق وكبار الصاغة للإيقاع "النمر" اثناء عمله فى الالماظ المهرب، عن طريق تكليف خالد الشيمى وحسن الحلق بمرافقة الشرطة .

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

