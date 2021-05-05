النمر الحلقة 22 .. القبض على محمد إمام بتهمة سرقة بيومي فؤاد

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "النمر" عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية..

القبض على "النمر" محمد إمام بتهمة سرقة "عنتر الحلق" بيومى فؤاد، ولكن تم الإفراج عنه لعدم ثبات التهمة.

كما شهدت الحلقة ظهور الفنانة سوسن بدر على انها والدة "النمر".

وقام "النمر" بجمع كل العاملين فى الصاغة مؤكدا أنه يحاول تحقيق حلم والده بأن تكون الصاغة مكانا عالميا فى صناعة الذهب.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.