النمر الحلقة 21 .. النمر يسيطر على الصاغة

شهدت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل النمر عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية..

خطف "النمر" ملك الشيمى حتى يتمكن من الهروب من "عنتر الحلق وشمس الحلق و الشيمى والحاوى".

واكتشف "خالد" ان زوجته فقدت القدرة على الانجاب بسبب اجهاده لها في الحلقات الأولى.

واتفق النمر مع "الحكمدار"وخاله ماهر وسكلانس على الوقوف فى وجه عصابة الصاغة.

وبعد الخسارة التي لحقت بالشيمي وعنتر الحلق ينسحب رجال الأعمال الكبار من صفقة الشيمي الكبيرة بحجة أن الشيمي لم يدفع الأقساط المتراكمة عليه وبذلك يواجه الشيمي ضربة أخرى في الإفلاس.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.