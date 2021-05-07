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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم .. عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة

عمان
عمان

تبدأ السلطات العمانية اليوم الجمعة، تنفيذ قرارات حظر استقبال المسافرين من 14 دولة، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان، تمديد تعليق دخول القادمين من 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فى وقت سابق بأن اللجنة العليا لمكافحة كورونا قررت تمديد تعليق دخول القادمين إلى البلاد من السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، وكذلك القادمين من أية دولة أخرى في حال مروروهم بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

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وقررت اللجنة العمانية العليا لمكافحة كورونا، إضافة القادمين من مصر والفلبين، والقادمين من أية دولة أخرى، إذا كانوا من تاريخ الطلب، قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ 14 يوما السابقة، إضافتهم إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 7 مايو 2021 حتى إشعار آخر.

واستثنى هذا القرار المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، علاوة على أن الفئات المستثناة ستخضع للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وكانت اللجنة العليا العمانية المختصة، في إطار إجراءاتها لمكافحة كورونا، قد أعلنت يوم الأحد الماضي عدم إقامة صلاة عيد الفطر، لتكون بذلك أول دولة عربية تتخذ مثل هذا القرار.

وأصدرت هذه اللجنة أيضا قرارا بشأن "تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد، ابتداء من 9 إلى 11 مايو الجاري".

وقضت أيضا باستمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة التاسعة مساء يوم الأحد، حتى الساعة الرابعة من صباح 8 مايو، حسب التوقيت المحلي، في كافة محافظات السلطنة .

واعلنت اللجنة العمانية العليا لمكافحة كورونا أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرّة لقراراتها وفقًا لتطوّرات الوضع الوبائي في البلاد.

السلطات العمانية فيروس كورونا اللجنة العليا لمكافحة كورونا تعليق دخول القادمين إلى البلاد مصر والفلبين

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