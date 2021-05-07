هيثم شاكر: أغاني المهرجانات مش ذوقي.. وغير قادر على منافستها

أكد المطرب هيثم شاكر، أن أغاني المهرجانات ومطربي المهرجانات يحققون نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في سوق الغناء في مصر، مشيرًا إلى أنه قادر على منافستهم وتحقيق نجاحات مثلهم.

وأشار هيثم شاكر، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أغاني المهرجانات ليست هي الظاهرة الأولى في الموسيقى ويلتفت إليها الجمهور، لكن غير معروف أن كانت ستستمر أو لا، مؤكدًا أنها تحصل على اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع.

وعن سماعه لأغاني المهرجانات، رد هيثم شاكر قائلا: "مابسمعش أغاني المهرجانات مش ذوقي ومابستحملش اسمعها، ولكنها متنفس للجمهور"

وأشار هيثم شاكر إلى أن إنتاجه من الأعمال الغنائية قليل جدًا خلال فترة غنائه منذ 20 عام، حيث إنه واجه ظروف كبرى، منوهًا إلى أن العقبات الصحية سبب في قله إنتاجه الغنائي.



جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

كما فاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الإفتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.



"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:35 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.