هيثم شاكر: نصر محروس لم يكتشفني وفسخنا العقد قبل 3 سنوات من موعده

حل المطرب هيثم شاكر ضيفا علي المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، للحديث عن بداياته الفنية وتفاصيل عمله مع المنتج نصر محروس والعديد من الملفات الأخرى.

كشف المطرب هيثم شاكر، أن خلاف في وجهات النظر مع المنتج نصر محروس هو السبب في فسخ العقد بينهما، حيث إنه تم فسخ العقد معه ودخل له مبلغ مالي كبير، قائلا: "بفسخ التعاقد أصبحت حر نفسي، والخلاف بيننا وصلنا لمنع الدخول في أي أعمال ، لذلك اضطرت لفسخ التعاقد قبل 3 سنوات من الانتهاء مع المنتج نصر محروس".

وأضاف هيثم شاكر، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه خلال فترة العقد مع المنتج نصر محروس تم إصدار ألبوم غنائي واحد، لكنه حقق نجاحا كبيرا، كما أن الخلاف كان بسبب عدم وجود الجو الدعائي الكبير، متابعًا: "نصر محروس ماضفليش حاجة ولما يكتشفني".

وعن انتاج مسلسل "حب عمري"، رد هيثم شاكر قائلا: "حب عمري ليس من إنتاجي، ولا علاقة لي بإنتاج العمل وكنت فقط اؤدي دور البطل في هذا المسلسل"، مشددًا على أنه لا يمتلك المقدرة المالية لإنتاج أي عمل درامي.