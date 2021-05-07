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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مالوش جمهور.. تعليق غير متوقع من هيثم شاكر علي نجاح محمد حماقي

هيثم شاكر
هيثم شاكر

أكد المطرب هيثم شاكر، أنه ليس من الصعب الاستمرار في التمثيل، مشيرًا إلى أن مسلسله "حب عمري" الذي تم عرضه في رمضان الماضي كان تريند يومي كما أنه تم بيعه في 27 محطة فضائية.

 

وأضاف هيثم شاكر، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنتج جمال مروان تحصل على عائد ألبوم "أحلى قرار" ففي الوقت الذي انتج فيه الألبوم تم توجيهه لشركة "ميلودي" والتي حصلت على نسبة من المبيعات، متابعًا: "أخد فلوس المبيعات وسافر.. ومخدتش حاجة".

 

وعن انجح مطرب فى جيله، رد قائلا: "محمد حماقي ليس هو المطرب الأنجح في جيلي من وجهة نظري"، موضحا أن المطرب ليس له جمهور خاص به لأن النجاح لا يستمر بالنسبة للمطربين فمع الوقت تختلف الاهتمامات ومتابعة المطربين.

 

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

 

كما فاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الإفتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.


"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:35 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

محمد حماقي ايناس الدغيدى القاهرة والناس شيخ الحارة برنامج شيخ الحارة والجريئة

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