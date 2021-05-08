شاهد .. أحدث ظهور لمصطفى قمر من كواليس "فارس بلا جواز"

نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهر مصطفى قمر فى الصورة من كواليس تصوير مسلسله “فارس بلا جواز”.

مسلسل “فارس بلا جواز” يقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام وتدو احداث العمل فى إطار كوميدى حول شاب يدعى فارس ويقرر جده أن يزوجه الا ان فارس يرفض الزواج وهو ما يدفع جده لكتابة وصية يشترط فيها ضرورة زواج من اجل حصوله على الميراث.

ويعرض مسلسل فارس بلا جواز على عدد من القنوات الفضائية أبرزها صدى البلد والنهار.