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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارس بلا جواز الحلقة 25.. مى كساب مصابة بداء المشى أثناء النوم والسرقة

مصطفى قمر ومى كساب
مصطفى قمر ومى كساب

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يقنع غلاب “طارق عبد العزيز” فارس “مصطفى قمر” بالزواج من نوسة “مى كساب”. 

 

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 الى أن فارس يقرر ان يطلب يد نوسة التى توافق على طلبه ويتفقان على الزواج فى اليوم التالى. 

 

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 اكتشاف نوسة انها مريضة بداء المشى أثناء النوم ليلا وتقوم بسرقة بعض الأشياء من الغرف بالفندق وفى الصباح لا تتذكر شيئا مما فعلته فى الليل. 

 

ملخص الحلقة 24

 

وشهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 24 تطورات جديدة في الأحداث، حيث قررت قمر “الاعلامية عائشة عثمان” الزواج من زهدى “محمد ثروت” كونه الوحيد الذى لم يطلب يدها للزواج.

 

وتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 24 إلى ظهور عورسة جديدة وهي نوسة “مى كساب” مطربة مهرجانات تحضر إلى الفندق الخاص بفارس “مصطفى قمر” لتقدم حفلا غنائيا فيه.

 

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 24 محاولة غلاب “طارق عبد العزيز” لاقناع فارس بالزواج من موظفة الفندق الجديدة كروانة، إلا أنه يرفض بشدة بسبب مظهرها.

 

ملخص الحلقة 23

 

مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 23 .. نالت قمر “الاعلامية عائشة عثمان” اعجاب جميع العاملين فى الفندق الخاص بـ فارس “مصطفى قمر” فور وصولها اليه.

 

وتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 23 الى محاولة قمر لاستفزاز طليقها وهو ما يدفعها التصال به ليرى مدى اعجاب جميع العاملين فى الفندق بها.

 

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 23 وكان من ضمن خطتها ان يقع فارس فى حبها ووعدته بان تحل له ازمة الديون الضريبية.

وصلة مدح بين مصطفى قمر ومي كساب بعد مشاركتها في "فارس بلا جواز"

فارس بلا جواز الحلقة 24.. عائشة عثمان تتزوج محمد ثروت ومي كساب مطربة مهرجانات

أبطال مسلسل فارس بلا جواز 

مسلسل “فارس بلا جواز” يقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام وتدو احداث العمل فى إطار كوميدى حول شاب يدعى فارس ويقرر جده أن يزوجه الا ان فارس يرفض الزواج وهو ما يدفع جده لكتابة وصية يشترط فيها ضرورة زواج من اجل حصوله على الميراث.  

ويعرض مسلسل فارس بلا جواز على عدد من القنوات الفضائية أبرزها صدى البلد والنهار.  

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