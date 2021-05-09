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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة على طاولة البرلمان اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب نشاطها اليوم الأحد، وتناقش  لجنة الخطة والموازنة  مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) والجهات التابعة لها وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات  موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

لجنة القوى العاملة

وتستكمل لجنة القوى العاملة  نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

لجنة الصناعة

وتناقش لجنة الصناعة  طلب إحاطة مقدم  من النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم ما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

الحافز الاضافى وزارة التعليم القوى العاملة الموازنة العامة للدولة وزارة التجارة والصناعة قانون الخدمة المدنية مجلس النواب

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