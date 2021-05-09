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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء

محافظ أسيوط يقود حملة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وتحرير محاضر للمخالفين|صور

محافظ أسيوط يقود
محافظ أسيوط يقود حملة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء امس السبت حملة مكبرة مفاجئة على المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيتريات بحي شرق وغرب ووسط مدينة أسيوط لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بمواعيد الغلق الجديدة المقررة في التاسعة مساء  والتي بدأ تطبيقها بداية من 6 مايو ولمدة اسبوعين.

 

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

 

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة مسئولو شرطة المرافق والحي والاشغالات والمتابعة الميدانية. 

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قام المحافظ خلال الجولة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" وشارع الجلاء وشارع الجيش ووسط البلد وإمتداد شارع يسري راغب وميدان المحطة وذلك بالتوازي مع قيام قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية كل في موقعه للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات.

 

وقال محافظ أسيوط إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتطبيق الصارم لمواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

ووجه المحافظ– خلال الجولة - بتحرير عدد من المحاضر لبعض المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق ومحلات أخرى لعدم وجود ترخيص لها وتم إزالة بعض اشغالات المحلات والتنبيه عليهم بالالتزام بحدود محلاتهم وإلا سيتم غلقهم 3 شهور كما نبه على بعض المطاعم ومحلات الحلويات بعدم استقبال المواطنين داخل الصالة مع السماح لها باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وخدمة التيك أواي.

 

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

 

وناشد محافظ أسيوط المواطنين مجددًا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات مؤكدا أهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع مشيرًا إلى أهمية أن يكون المواطن عاملًا مساعدًا في الدفع بجهود وخطة الدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين من تداعيات جائحة كورونا وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

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محافظ أسيوط اخبار اسيوط اجتماع مجلس الوزراء تطبيق قرارات مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد حملات مكثفة لتطبيق غلق المقاهي

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