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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

أكلات سحور رمضان..فول
أكلات سحور رمضان..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق وسلطة بطيخ

هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.


ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان ، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع.

أكلات سحور رمضان .. فول بالطحينة والفحم وسلاطة البطيخ

أكلات سحور رمضان .. سلاطة عدس وطعمية بالبطاطس المبشورة وجبنة بالزعتر والخيار

طاجن الفول بالحمص والطحينة

يعد الفول من أكلات سحور رمضان الرئيسية ونقدمه لكم بطريقة مميزة وجديدة بخطوات الشيف غادة جميل 

مقادير طاجن الفول بالحمص و الطحينة
فول مدمس مكعبات 

طماطم 

ثوم مفروم 

مكعبات فلفل اخضر رومي 

حمص 

طحينة 

خل عنب 

ملح 

فلفل أسود 

كمون 

شطة 

بابريكا 

ماء 

عصير ليمون 

بقدونس مفروم  للتزين


طريقة عمل طاجن الفول بالحمص والطحينة
* نخلط الطحينة مع الثوم والكمون وشطة وبابريكا وملح وقليل من الماء ونقلب و نضيف عصير الليمون وخل العنب ونقلب جيدا

* نضع زيت ورشة فلفل في طاسة على النار ونشوح الطماطم والحمص و نضع الفلفل الرومي ونقلب ثم نضيف الفول وخل العنب

* نضع الفول في طاجن وفوقه خليط الطحينة ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق و يقدم مزين بالبقدونس المفروم بالهنا

 

طريقة عمل بيض مسلوق بالزبدة

يعد البيض المسلوق من أكلات سحور رمضان المغذية والصحية ويمكن لجميع المرضى تناوله بأمان بشرط عدم الإسراف منه ، نقدم لكم سر مذاقه اللذيذ في المطاعم من الشيف شربيني 
مقادير بيض مسلوق
بيض 

كمون 

زبدة 

ملح – فلفل 
طريقة عمل بيض مسلوق
* اسلقي البيض في ماء وخل ثم قشري البيض وتبليه بالملح والفلفل والكمون واقليه في زبدة وقدميه.

 

طريقة عمل سلطة بطيخ بالنعناع

يبحث الناس عن أكلات سحور رمضان مرطبة ومنعشة فى فصل الصيف ونقدم لكم طريقة عمل سلطة البطيخ بالنعناع للشيف غادة التلي .

مقادير سلطة بطيخ بالنعناع
بطيخ 

جبنة بيضاء  مكعبات

نصف كوب زيتون أسود مفروم

 1 بصل أحمر مفروم 

زيت زيتون 

ورق نعناع 

أزهار مجففة 
طريقة عمل سلطة بطيخ بالنعناع
* يقطع البطيخ مثل الأكواب و يخلط البطيخ مع الزيتون المفروم والبصل المفروم ويوضع بداخل أكواب البطيخ ويقدم مزينا بالنعناع وأزهار مجففة ​

أكلات سحور رمضان

فول بالطحينة
فول بالطحينة
recipe-large (7)
recipe-large (7)
بطيخ
بطيخ
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