دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك" الأخبار الحلوة أخيرا … أصبح هناك أمل كبير في ظهور دواء جديد فعال لعلاج المصابين بفيروس كورونا علي نهاية هذا العام أي الشتاء القادم ٢٠٢١ بإذن الله (دواء وليس لقاح )."



كتب هاني الناظر " جاءت هذه الاخبار من شركة فايزر المنتجة للدواء الجديد والتي سبق لها إنتاج مصل فعال العام الماضي ويتم تناوله من قبل الملايين حتي الآن".

وتابع هاني الناظر" وقد أعلنت الشركة أنها بدأت التجارب علي الدواء الجديد فعلا في أمريكا وبلچيكا والدواء متوقع أن يكون في صورة حبوب يتناولها المريض في منزله …"

وقال هاني الناظر" دعونا نتفاءل وننتظر نجاح وظهور الدواء آخر العام كما حدث من قبل عندما نجح العلماء في إنتاج دواء تاميفلو لعلاج فيروس انفلونزا الطيور …إذن بوادر أمل في علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين ويظل دائما التفاؤل هو منهجنا بإذن الله."

من ناحية أخرى حذر علماء في مركز (جونز هوبكنز) للأمن الصحي الأمريكي من ظهور سلالات كورونا لا يغطيها اللقاح، حيث أصيب عدد من الأشخاص بعد أن تم تطعيمهم.

وأرجع العلماء، إصابة بعض الأشخاص بعد تطعيمهم إلى ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا لا يغطيها اللقاح.

وقال جيجي جرونفال، كبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز: "لا يوجد شيء (يعطي الوقاية) 100٪ في هذا العالم".. مضيفا "من المحتمل ظهور المزيد من المتغيرات التي لا يغطيها اللقاح، لهذا السبب من المهم أن يتم التحقيق في هذه القضايا الخارقة".

و قال جاك رافيل، المدير المساعد لعلم الجينوم في معهد جامعة (ميريلاند) لعلوم الجينوم: "لن يستجيب كل فرد يتلقى اللقاح". والمعهد لم ير أي أنماط للفيروسات التي تصيب المرضى الملقحين.

وتعد جامعة (ميريلاند) جزءا من شبكة وطنية من المؤسسات التي ترصد فيروسات كورونا.