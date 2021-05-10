نصائح هامة للحفاظ على طلاء السيارة خصوصا في الصيف

الحفاظ علي السيارة

طلاء السيارة يعتبر من أهم العوامل التي تظهر جمالها ، كما أنه يحافظ على جسم السيارة من التآكل والصدأ، لذا يجب على قائدي السيارات العناية به كي لا يفقد بريقه ولمعانه فتوجد الكثير من الاشياء تتلف طلاء السيارة منها الأتربة وأشعة الشمس والاتساخات وفضلات الطيور،وفي هذا السياق نعرض عليكم هذا الموضوع .

كيفية الحفاظ علي طلاء السيارة :

– تجنب استخدام المناشف الورقية فيما يتعلق بتنظيف طلاء السيارات، حيث أنها قد تتسبب في ترك علامات بالطلاء أو الطبقة الحامية لها، ويجب إستبدالها بمناشف ناعمة نظيفة من المايكروفايبر.

– عدم ترك السيارة متسخة لفترات طويلة، خاصة عندما تتسخ بفضلات الطيور أو أي بقع وترسبات أخرى، حيث تؤثر هذه الاتساخات والبقع على الطلاء وتجلب له الضرر.

– اختيار أماكن اصطفاف مثالية للسيارة، حيث يجب الابتعاد عن ركن السيارة في الشوارع الضيقة لعدم تعرض السيارة للاحتكاك، ومن الأفضل أن يكون داخل باركينج.

3– يفضل استخدام غطاء السيارة في حال عدم وجود باركينج، حيث يوفر الغطاء الحماية المثالية أثناء توقف واصطفاف السيارة.

– يفضل وضع لاصق الحماية الشفاف “النانو سيراميك”، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية لاصقة تقوم بحماية هيكل السيارة الخارجي من عوامل التعرية والاحتكاكات البسيطة والخدوش.

– تجنب تلميع السيارة بصورة متكررة، لأن هذا الأمر يتسبب في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء، ويقلل من طبقات الطلاء مع مرور الوقت.

– يجب إستخدام منتجات العناية الخاصة بالسيارة عند غسلها، وعدم استخدام منظف الأطباق المنزلي، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الكيماويات والأحماض والتي قد تجلب الضرر لطلاء السيارة.